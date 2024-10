Pnrr e ‘Ndrangheta, Gratteri: ‘I Comuni non sono attrezzati a combattere la mafia’

Inquinamento non solo economico, ma anche democratico è di questo che ha parlato il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro ospite di “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“I soldi della ‘ndrangheta che entrano nell’economia legale fanno saltare le regole del libero mercato, della concorrenza e della democrazia. Noi dobbiamo iniziare a porci una domanda: quei soldi, utilizzati oltre che da Roma in su anche in Europa, oltre a comprare alberghi, ristoranti, latifondi, cominceranno ad essere utilizzati per comprare pezzi di giornali, televisioni o radio. In questo modo inizieranno a influenzare il modo di ragionare delle persone comuni, magari non “attrezzate” culturalmente”. Non so se questa scalata è già iniziata”.