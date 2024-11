Graziella Priulla, sociologa e saggista incontra il Club Soroptimist International di Reggio Calabria

Nel pomeriggio di giovedì il Club Soroptimist International di Reggio Calabria e l’ Assessorato provinciale alla Cultura hanno organizzato un incontro con la professoressa Graziella Priulla, sociologa e saggista, docente all’Università di Catania nel dipartimento di Scienze politiche e formatrice sui temi della differenza di genere.

Tema del dialogo “Come il linguaggio cambia l’ immaginario collettivo del mondo”

Sono intervenuti il professor Eduardo Lamberti Castronuovo, Assessore provinciale alla Cultura, la professoressa Emma Corigliano, Presidente del Soroptimist Club di Reggio Calabria, il dottor Vincenzo Foti, Giornalista del Gruppo Espresso, che ha preso spunto dalla tematica del saggio per descrivere la sua esperienza di moderatore . Erano presenti la vicepresidente della Fidapa di Reggio Calabria, dottoressa Bruna Siviglia, l’avvocata Angela Laganà, Presidente del Centro Italiano femminile della Provincia di Reggio Calabria, la dottoressa Vanni Campolo Basile Rognetta, neuropsichiatra infantile nonché Past President del Soroptimist Club di RC, l’ avvocata Francamaria Giovine, in rappresentanza del Rotaract, la giovane Mariagiulia Carerj, in rappresentanza del Leoclub Primo Sole, l’avvocato Lucio Dattola, Presidente dell’ Arcigay di RC, l’avvocato Pietro Giovine, presidente del Club Rotary Centro di RC, la professoressa Maria Rosa Mafrica, Past President dell’ Innerweel di RC e oltre alle socie del Club numerose amiche ed amici che hanno apprezzato la verve e lo spirito effervescente della relatrice. FOTO DI MARTINA PITEA