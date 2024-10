Nuovo guasto alla condotta idrica Sorical

Di seguito il testo integrale del post tratto dalla pagina ufficiale di Giuseppe Falcomatà:

“L’ennesimo guasto alla condotta idrica SORICAL (zona Palazzo di Giustizia) sta causando ulteriori problemi nell’erogazione dell’acqua in centro storico. Domani, quindi, si verificheranno interruzioni del servizio. I tecnici sono già al lavoro per risolvere questa emergenza con il sostegno dalla Protezione Civile regionale che, grazie al dirigente Carlo Tansi, ha predisposto interventi straordinari con le autobotti. Su richiesta dell’Amministrazione, domattina alle ore 11 (oggi 14 luglio) si svolgerà una riunione urgente dell’Unità di crisi in Prefettura.

Vi terrò aggiornati, lavoriamo senza sosta.”