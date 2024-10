Guerra in Ucraina, Irto: “Fatti gravi che non possono lasciarci inermi”

“L’aggressione russa in Ucraina e i gravi fatti che si stanno consumando in questi giorni in quel paese, non possono lasciarci inermi.

La prorettrice dell’università di Kiev, Olena Motuzenko, intervenendo al congresso della Sinistra Universitaria di Perugia, ha lanciato un appello, ripreso da Tommaso Bori del PD Umbria, che non possiamo trascurare: accogliere gli studenti in fuga dalla guerra”.

Nicola Irto, capogruppo del Pd in consiglio regionale, attraverso Facebook esprime un pensiero di vicinanza verso l’Ucraina auspicando l’apertura di corridoi umanitari.

“La Regione e gli atenei calabresi accolgano questa sfida, consentendo, da subito, di aprire corridoi umanitari per permettere agli universitari di ricevere ospitalità in Italia e continuare il percorso di formazione e di ricerca. Anche attraverso questi strumenti si può combattere e vincere la battaglia per la Pace. È una questione di civiltà, una lezione di democrazia”, conclude Irto.