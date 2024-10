Guida Michelin 2019, ristorante in provincia di Reggio si aggiudica la stella

È stata presentata a Parma la nuova edizione della Guida Michelin per il 2019, la 64esima. Salgono a dieci i ristoranti tre stelle: numeri alla mano, dunque, l’Italia si conferma il secondo Paese al mondo per numero di ristoranti stellati.

Esulta Antonino Cannavacciuolo, chef molto noto, che si porta a casa altre due stelle: una per il suo bistrot di Torino, l’altra per il locale di Novara. Va ricordato che il suo storico ristorante a Villa Crespi ha già due stelle.

Delusioni? Qualcuna. Ancora una volta per Carlo Cracco, che non riesce ad ottenere la stella per il suo nuovo ristorante in Galleria a Milano. Già la passata edizione era stata amara per uno degli chef più noti d’Italia, infatti il suo precedente ristorante aveva perso una stella.

Ammontano a 29 le nuove stelle in Italia, e una di queste va in provincia di Reggio Calabria. Il Qafiz, ristorante situato a Santa Cristina D’Aspromonte, conquista la sua prima stella. Un nuovo locale che si aggiunge ai quattro già presenti nella guida.

Di seguito i ristoranti calabresi con una stella Michelin:

Abbruzzino – Catanzaro

Pietramare Natural Food – Isola di Capo Rizzuto / Praialonga

Dattilo – Strongoli

Gambero Rosso – Marina di Gioiosa Jonica

Qafiz – Santa Cristina D’Aspromonte