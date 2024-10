Guidatori con 0 punti sulla patente? Il ‘primato’ è di Reggio Calabria

La Calabria è al secondo posto nella classifica delle regioni in cui c’è il maggior numero di automobilisti con 0 punti sulla patente a causa delle detrazioni provocate dalle infrazioni al Codice della strada. Il dato emerge da una ricerca del sito Facile.it sulla base di una rielaborazione di dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risalenti allo scorso mese di maggio. La Calabria è preceduta nella classifica dal Friuli Venezia Giulia e seguita, al terzo posto, dalla Campania.

In termini assoluti a primeggiare in questa classifica è la provincia di Reggio Calabria, che con oltre 300 patentati a 0 punti precede Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone. Se si valutano però i dati in proporzione al numero degli automobilisti abilitati alla guida, Vibo Valentia è addirittura la provincia italiana con la performance peggiore (0,112%).