Basket, Play-In Gold: Matera perde a Bisceglie, la Viola accede ai playoff. Classifica e risultati

I neroarancio cadono nel supplementare ad Avellino ma staccano un biglietto per la fase finale

Si è conclusa la 12ª e ultima giornata della fase a orologio del campionato di Serie B Interregionale, divisioni H e G.

Al PalaDelMauro di Avellino la Felice Scandone ospita la Redel Viola con in palio due punti fondamentali per i playoff dei neroarancio. Partita combattuta come all’andata, con i padroni di casa che tentano nel secondo e terzo quarto di allungare nel punteggio, ma i neroarancio rimangono aggrappati alla gara fino all’overtime grazie alla bomba di Idiaru. Finale a favore dei padroni di casa, più cinici e concreti dei neroarancio che accedono comunque ai playoff.

Sugli altri campi, Messina espugna il palazzetto di Molfetta mentre il big match in testa alla classifica tra Manelli Basket Monopoli e Svincolati Milazzo se lo aggiudicano i padroni di casa, che consolidano così la prima posizione. Matera crolla nell’ultimo quarto a Bisceglie e dice addio ai playoff.

Di seguito i risultati dell’ultima giornata e la classifica aggiornata.

Risultati 12ª giornata

Felice Scandone Avellino – Redel Viola 80-75 (dopo 1 t.s.)

Manelli Basket Monopoli – Svincolati Milazzo 72-47

Dinamo Basket Brindisi – Angri Pallacanestro 84-86

DAI Optical Molfetta – Basket School Messina 54-76

Tecnoeleva Adria Bari – Siaz Piazza Armerina 74-82

Lions Bisceglie – Virtus Matera 82-67

Classifica Play-In Gold

Manelli Basket Monopoli 32

Svincolati Milazzo 28

Siaz Piazza Armerina 28

Angri Pallacanestro 26

Felice Scandone Avellino 24

Lions Bisceglie 24

Basket School Messina 22

Redel Viola 22

Virtus Matera 20

DAI Optical Molfetta 16

Dinamo Basket Brindisi 12

Tecnoeleva Adria Bari 10