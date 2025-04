La Redel Viola cade all’overtime contro Avellino, ma la stagione continua

La Pallacanestro Viola ha affrontato per l’ultima giornata del Play In Gold di Serie B interregionale la Scandone Avellino al Pala Del Mauro. Molto equilibrio nei primi due periodi, le squadre si sono rincorse nel punteggio, si è andati sul -3 per i neroarancio all’intervallo lungo. Nel secondo tempo tra alti e bassi per la squadra di Coach Cadeo, due incredibili triple hanno portato all’overtime il match. I padroni di casa hanno gestito meglio il tempo supplementare. La Redel Viola accede comunque ai Play Off.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Donati. A Jaskus risponde Dell’Anna. Trapani a canestro. Stamatis guadagna la lunetta, uno su due ai liberi (4-6). Dell’Anna dalla lunetta, uno su due. Stamatis in penetrazione per il +5 dei neroarancio. Stefanini per i padroni di casa. Ancora Stefanini risponde Ani. Boniciolli per il +5 della Viola. Cantone dalla lunga distanza. Ani dalla lunetta per un fallo tecnico chiamato ad Avellino, trasforma. Zanini per il 13 a 14. Zanini, zero due ai liberi. Boniciolli conquista la lunetta, zero su due. Si va al secondo quarto sul 13 a 14.

SECONDO QUARTO

Cantone dalla lunga distanza. Idiaru per il 16 pari. Soliani da tre. Simonetti per gli ospiti. Ancora Simonetti. Coach Sanfilippo chiama Time Out. Iannicelli da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Stendardo schiaccia per il +4. Stefanini da tre. Anche Soliani dalla lunga distanza (30-20). Stamatis dalla lunga distanza. Coach Sanfilippo chiama Time Out. Bangu in penetrazione dopo una palla recuperata. Ani dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 30 a 27.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Pichi per il +6 dei campani. Coach Cadeo chiama Time Out. Jaskus da sotto. Ani guadagna la lunetta, due su due. Trapani dalla lunga distanza per il +8. Stamatis in penetrazione. Jaskus per il 40 a 31. La tripla di Simonetti vale il -6, risponde Pichi. Simonetti in penetrazione per il 42 a 36. Boniciolli per la Viola. Trapani dalla lunetta uno su due. Soriani da tre. Simonetti da sotto canestro segna ma non trasforma il libero a sua disposizione. Cantone dalla lunette, uno su due. Traore in gancio per il -5. Trapani dalla lunga distanza. Si chiude il terzo quarto sul 50 a 42.

ULTIMO QUARTO

Paulinus va a canestro. Diversi errori per compagine. Ani da sotto canestro. Ani dalla lunetta, due su due. Coach Sanfilippo chiama Time Out. Diversi errori per compagine. 5:25 al termine. Paulinus in reverse per il pareggio (50-50). Stefanini dalla lunetta, due su due. Donati da sotto canestro. Pichi dalla lunga distanza. Paulinus da sotto canestro per il -1. Cantone dalla lunetta, due su due. Paulinus ancora da sotto canestro. Stefanini in penetrazione va a canestro (59-56). 1:43 alla fine. Paulinus guadagna la lunetta, due su due. Coach Sanfilippo chiama Time Out. -1 Viola ad 1:33 al termine. Jaskus schiaccia e prende un supplementare. Coach Cadeo chiama Time Out. Jaskus sbaglia il supplementare. Trapani per il +5. Stamatis guadagna la lunetta, due su due. Meno di 30 secondi alla fine, -3 della Viola. Soliani dalla lunetta, uni su due. Pichi dalla lunetta uno su due. Tripla di Ani. Pichi dalla lunetta, uno su due. Coach Cadeo chiama Time Out. La tripla di Idiaru vale l’overtime (66-66).

Overtime

Jaskus da tre, risponde Simonetti. Pichi da due. Stamatis da tre, Pichi realizza il +3 di Avellino. Simonetti dalla lunetta, uno su due. Jaskus dalla lunetta uno su due. Stamatis per il -1. Jaskus da tre. Cantone dalla lunetta uno su due. Soliani dalla lunetta uno su due. Risultato 80 a 75. La Redel perde all’overtime, ma accede comunque ai Play Off.

Leggi anche

Il tabellino

Felice Scandone Avellino – Redel Viola Reggio Calabria 80 a 75 dts (13-14,17-13,20-15,16-24,14-9)

Scandone Avellino: D’Offizi 0, Cantone 10, Zanini 2, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 12, Stendardo 2, Pichi 15, Iacorossi NE, Jaskus 15. Allenatore Sanfilippo

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 14, Paulinus 10, Traore 2, Simonetti 14, Boniciolli 4, Donati 5, Stamatis 15, Dell’Anna 3, Bangu 2. Allenatore Cadeo

Arbitri: Emanuele Bombace di Giugliano in Campania (NA) e Mauro Sacco di Salerno (SA).