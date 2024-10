Halloween a Reggio: festa in maschera, cena e divertimento per bambini al Funny Club

Dolcetto o scherzetto, animazione stregata e cena per i più piccoli. Non perdere l'occasione e prenota subito, l'evento è a numero chiuso

Il 31 ottobre è una data che accende la fantasia di grandi e piccini, e quest’anno il Funny Club di Reggio Calabria ha in serbo un evento imperdibile dedicato proprio ai più piccoli: un Halloween Party che promette una serata di puro divertimento e allegria, immersi nell’atmosfera incantata e un po’ stregata di questa festività.

A partire dalle 16:30 di giovedì 31 ottobre, il Funny Club aprirà le sue porte per una festa in maschera che saprà regalare emozioni uniche a tutti i partecipanti. I bambini potranno sbizzarrirsi indossando i loro costumi più originali e spaventosi, pronti a sfidarsi nel classico gioco del “dolcetto o scherzetto”. Non mancherà l’animazione a tema che, tra giochi e attività coinvolgenti, renderà il pomeriggio ancora più speciale.

Ma non finisce qui: il Funny Club ha pensato a tutto, anche al menù per i più piccoli. Inclusa nel prezzo d’ingresso di 13 euro, la cena prevede un menù baby appositamente studiato per soddisfare i gusti dei bambini, mentre i più avventurosi potranno scatenarsi nel grande parco giochi del locale.

Questo evento è a numero chiuso, per garantire che ogni bambino possa godere appieno delle attività e dello spazio offerto dal Funny Club, una struttura da sempre attenta al divertimento sicuro e alla cura dei dettagli. Con un’area gioco attrezzata e un team di animatori esperti, il Funny Club si conferma il luogo ideale per festeggiare un Halloween diverso dal solito, dove i bambini possono divertirsi in tranquillità mentre i genitori si godono la festa.

Se cercate un modo speciale per far vivere ai vostri figli la magia di Halloween, il Funny Club è la scelta ideale per una festa che farà divertire e sognare. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il divertimento è garantito!

Maggiori informazioni

Situato in Via Tirrenica 5 ad Archi, il Funny Club si trova di fronte al Bingo ed è facilmente raggiungibile da tutta la città. Non resta che prenotare per assicurarsi un posto a questa serata unica e stregata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3924055945.

Clicca qui per la pagina Facebook e QUI per la pagina Instagram.

Per prenotare con TheFork, CLICCA QUI