Handmade with Blog’: ecco la BijouxFS Collection.

di Fabiana Tripodi – Continua il progetto “Handmade with Blog”. Oggi vi presentiamo una ragazza, Federica, di 25 anni che da sempre è rimasta affascinata dal mondo della moda, tanto da iscriversi ad una Facoltà di Moda e Costume, per poi decidere ,magari a breve, di frequentare una scuola di taglio e cucito; Questo perchè lei ama fare tutto da sola…Costruire ciò che indossa con le proprie mani. Dopo le varie richieste delle amiche, affascinate dalla bellezza delle sue opere, decide di dedicarsi completamente a questa passione e farla diventare un lavoro.Così nasce BijouxFS, che offre ai propri clienti una varietà di bracciali, collane e papillon, unici e personalizzabili!Ma la cosa che colpisce di più sono gli orecchini! Dai più semplici, ai più elaborati, avrete l’imbarazzo della scelta!Il tema della moda è ripreso anche grazie all’utilizzo di vere e proprie copertine patinate dei magazine internazionali, più famosi del settore, come Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, che fanno da pendenti!Come resistere? Potete vedere il backstage e lo shooting completo, realizzato appositamente per la collezione 2014/15 su mode0n.blogspot.itArt Director Hair-Style and Style: Fabiana TripodiModel : Veronica La PianaPh : Roberta La PianaMUA : Giuditta Marino