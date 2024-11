Handmade with Blog – La ori creazioni in Soutache

-di Fabiana Tripodi. Il progetto “Handmade with Blog” oggi continua con una ragazza originaria di Molfetta ma che da qualche anno vive a Torino e realizza accessori in Soutache , tecnica che esiste addirittura dal XV secolo.Il Soutache, prende il nome da una fettuccia di viscosa chiamata anche “Spiga Russa” che cucita e assemblata a perle e cabochons di diverso materiale sia acrilico che prezioso permette di creare splendidi esemplari di gioielli e bijoux. Originaria dell’Est, questa tecnica nasce dagli alamari delle casacche militari e dai decori degli abiti delle Zarine e degli Zar.La sua grande passione, è nata grazie alla scoperta delle sue antiche origini.Infatti Oriana Francesca Albanese ama la Storia dell’Arte, essendo anche laureata in Beni Culturali. Questa “artista” crea orecchini, bracciali, collane unendo le sue abilità manuali e la sua creatività.Ogni accessorio è interamente cucito a mano, unico e personalizzabile. Un modello di ispirazione è Henri Matisse, il maestro del colore,che infatti è un elemento essenziale per le sue originalissime creazioni ed è stato anche il tema principale per la realizzazione dello Shooting fotografico realizzato per la Collezione 2014/15 ,che potete vedere per intero,completo di backstage su www.mode0n.blogspot.it Art Director Fabiana TripodiPh Valentina StartariModels Ausilia Pizzolo & Valeria BombaciMUA Giorgia QuartuccioHair-Stylist Maria Teresa Costantino,Euphoria ParrucchieriLocation Coffee Squarehttp://www.modeonagency.com/