Happy birthday YouTube!!!

di Walter Marino – Sono passati solo nove anni da quando Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley, ex dipendenti di PayPal, hanno dato vita ad una delle più grandi rivoluzioni tech del nostro secolo.Broadcast yourself recitava e recita tutt’ora lo slogan della piattaforma di video sharing più utilizzata nel mondo ed è in queste due parole che si cela il vero segreto del successo planetario.Uniti dall’idea di creare una vera e propria rivoluzione, questi tre giovani , hanno dato vita ad un vero e proprio vortice sociale che anno dopo anno ha cambiato la nostra idea di internet, il nostro modo di approcciarci al web e la nostra voglia di conoscere ciò che ci circonda.Siamo nel 2006 quando bruciando tutte le tappe nel giro di un anno, youtube aveva già attirato le attenzioni del web e dei media. Forzando la mano sulla questione del copyright in poco tempo, si era già guadagnata le attenzioni di media e internauti.Il primo cambio di passo vede protagonista la NBCuniversal, che prima cita in giudizio youtube per aver mandato in rete alcuni video tutelati da diritti, facendo subito un passo indietro colpiti dalla ridondanza mediatica che il caso aveva scatenato.Il passo indietro di fatto è un vero boom perchè la stessa NBC vede lontano ed affida proprio a youtube il lancio in anteprima di puntate pilota di alcune sitcom.Ma più della NBC è la mammasantissima GOOGLE che crede nelle potenzialità di questa nuova idea e acquista alla cifra di 1,65 miliardi di dollari in azione proprie quello che sarà uno dei più grandi investimenti della storia di Mountain View.Ci siamo!! E da qui la scalata al successo è partita. Oggi case discografiche, Produttori cinematografici, tv e aziende private hanno in youtube un mezzo di pubblicità dalle potenzialità infinite.I risvolti sociali invece sono stati assolutamente incontrollabili.Chiunque può avere un contatto e creare un canale dove caricare i propri video, sempre nel rispetto del regolamento, e a suon di visualizzazioni ottenere fama o semplicemente puro divertimento.Basti pensare a tutti i fenomeni televisivi che hanno iniziato proprio su youtube con video amatoriali, ottenendo contratti discografici e televisivi!Dallo sport alla musica, dai film ai documentari, dalla comicità all’informazione (vera e non), tutto ma proprio tutto quello che ci circonda, che è avvenuto anche a centinaia di km di distanza lo troviamo quasi all’istante.Ha accorciato le distanze e ci ha resi più ricchi, consapevoli e forse più felici.Non ci resta che augurare quindi un sincero HAPPY BIRTHDAY YOUTUBE!!!!ECCO IL PRIMO VIDEO CARICATO NEL 2005: