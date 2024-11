Happy from Reggio Calabria: anche a Reggio il video di Pharrell Williams

Oltre 16 mila visualizzazioni in meno di 24 ore. Un boom di visite destinato a crescere per il video ‘Happy from Reggio Calabria’ pubblicato in occasione della Giornata Internazionale della felicità del 20 marzo.E’ virale la moda di girare video della propria città in cui gente fermata per strada balla sulle note del brano. Una moda che è partita proprio dall’autore che per pubblicizzare il suo ultimo lavoro ha pubblicato un video di 24 ore con persone di luoghi del mondo contagiate che ballano senza regole.Il video di Happy, il famosissimo singolo di Pharrell Williams, arriva anche a Reggio.E’ stato lo stesso Pharrell, qualche giorno prima della giornata della felicità, che ha incoraggiato tutti a realizzare un video della sua “Happy” che li ritraesse più felici che mai e a postarlo su YouTube con l’hashtag &HAPPYDAY.Lo staff di citynow.it non ha perso tempo ed ha subito accettato la sfida. Armati di telecamera ed un piccolo stereo la ‘felice’ redazione ha coinvolto le tante realtà positive presenti in città.Dal Lungomare Falcomatà a piazza Castello passando per il Corso Garibaldi con tappe obbligate come il Museo Nazionale, la gelateria ‘Cesare’, le statue di Rabarama. Tutto al ritmo di ‘Happy’.Anche i reggini si lasciano andare in una coreografia improvvisata.Obiettivo? Ballare senza regole anzi una sola: mostrare la propria felicità nonostante le tante difficoltà quotidiane.‘Abbiamo deciso di cavalcare l’onda – spiega Vincenzo Comi direttore responsabile e curatore del progetto – Non potevamo farci scappare questa occasione. I reggini hanno risposto con grande energia dimostrando che, nonostante tutto, Reggio Calabria ha voglia di reagire ed ‘essere felice’.’Questo coinvolgimento digitale globale ha lo scopo di ricordate a tutti che ognuno di noi, indipendentemente da dove si trovi nel mondo, merita una vita felice, e a volte basta davvero una piccola donazione per migliorare le situazioni altrui.‘L’idea nasce circa una settimana fa dopo avere visto on line altri video del genere – spiega Davide Nucera, ideatore e fondatore del magazin– Qualche giorno di riprese, un po’ di lavoro di montaggio in notturna ed eccoci qua. Adesso anche Reggio Calabria ha il suo video ‘Happy’. website