Operazione Helios, l’assessore Muraca: ‘Se c’è un reato di umanità mi dichiaro colpevole’

L’operazione Helios ha travolto anche lui. L’assessore comunale Giovanni Muraca, fedelissimo del primo cittadino si difende così dall’operazione che ha messo in ginocchio l’amministrazione Falcomatà:

In merito all’avviso di garanzia che mi è stato notificato, tengo a precisare che appena conoscerò gli atti dell’indagine darò il mio contributo di verità a questa vicenda per me particolarmente mortificante, soprattutto, perché si accosta il mio nome ad accuse di minacce che avrei formulato per tutelare, su richiesta di tanti, situazioni la cui straordinaria fragilità era nota a tutti.