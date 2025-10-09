Helldivers 2 vs. Il genere sparatutto cooperativo: cosa lo rende speciale?

In un mare di cacce ai bug e sparatorie con robot, Helldivers 2 è riuscito a ritagliarsi uno spazio che sembra piacevolmente diverso

Il genere sparatutto cooperativo è a dir poco saturo. Da Left 4 Dead a Deep Rock Galactic, i giocatori hanno l’imbarazzo della scelta tra titoli che promettono lavoro di squadra, armi potenti e nemici ancora più potenti. Ma anche in un mare di cacce ai bug e sparatorie con robot, Helldivers 2 è riuscito a ritagliarsi uno spazio che sembra piacevolmente diverso.

Non si tratta solo di sparare agli alieni, ma di abbracciare il caos, accettare il fallimento e costruire in qualche modo un cameratismo dal disastro totale. E se stai pensando di buttarti nella mischia, acquistare una Helldivers 2 key è molto più che un semplice biglietto per un altro gioco cooperativo: è un pass per una delle esperienze multiplayer più uniche tra quelle attualmente disponibili.

Molto più che una caccia agli insetti

A prima vista, Helldivers 2 non sembra poi così rivoluzionario. Tu e la tua squadra di marines spaziali atterrate su pianeti ostili, combattete contro orde di nemici e completate gli obiettivi mentre le esplosioni illuminano lo schermo. Un classico, giusto? Ma ciò che lo distingue dalla massa è il modo in cui gestisce il lavoro di squadra.

Non si tratta di un gioco in cui puoi scappare e giocare da lupo solitario. Le missioni sono impegnative, i nemici implacabili e gli strumenti a tua disposizione sono pericolosi tanto per i tuoi alleati quanto per i tuoi nemici. Un attacco aereo o una granata sbagliati possono spazzare via la tua intera squadra in pochi secondi. È esasperante, esilarante e diverso da qualsiasi altro gioco del genere.

Il caos

La maggior parte degli sparatutto cooperativi incoraggiano la precisione. Helldivers 2 incoraggia il caos. Il fuoco amico è sempre attivo, le probabilità sono contro di te e la vittoria sembra meno il risultato di un piano calcolato e più una combinazione di pura fortuna e improvvisazione dell’ultimo secondo.

È in quei momenti caotici e imprevedibili che il gioco dà il meglio di sé. La tua squadra potrebbe fallire un’estrazione, inciampare nei rifornimenti degli altri o chiamare accidentalmente un bombardamento orbitale su se stessa, ma le risate che seguono sono il collante che fa tornare i giocatori. A differenza di altri giochi in cui gli errori sono punibili, qui fanno parte del divertimento.

Un esperimento sociale mascherato da sparatutto

Ciò che distingue Helldivers 2 non è solo la sua meccanica, ma la cultura che crea. Il gioco sembra sempre meno un semplice sparatutto e più un esperimento sociale. Costringendo i giocatori in situazioni in cui gli incidenti sono inevitabili, crea un vero cameratismo. Il legame non si crea solo grazie alle vittorie, ma anche grazie ai fallimenti, al caos e alle storie ridicole che si vivono dopo ogni sessione.

Altri sparatutto potrebbero offrirti filmati raffinati e trionfi accuratamente sceneggiati. Helldivers 2 ti racconta la storia di come il tuo compagno di squadra è stato schiacciato da un pod di rifornimenti che hai accidentalmente chiamato durante uno scontro a fuoco. Quale delle due storie ricorderai e racconterai settimane dopo? Esatto.

Lavoro di squadra, ma non quello di sempre

Naturalmente, che ci sia caos non significa che non ci sia strategia. Semmai, Helldivers 2 richiede ancora più comunicazione e adattabilità rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti. Dovrai coordinare i lanci, sincronizzare gli attacchi e gridare avvertimenti quando qualcuno inevitabilmente sbaglia una strategia.

È un lavoro di squadra disordinato, ma è anche un vero lavoro di squadra. Qui non c’è l’illusione della perfezione, solo squadre che fanno del loro meglio di fronte ad ostacoli insormontabili. E questo fa sì che ogni vittoria, per quanto approssimativa, sembri meritata.

Perché si distingue

In un genere spesso ossessionato dalla raffinatezza, dalla perfezione e dalle formule prevedibili, Helldivers 2 prospera infrangendo le regole. Dimostra che il caos può essere soddisfacente quanto il controllo, che il fallimento può essere divertente quanto il successo e che le risate potrebbero essere il collante più forte che tiene unita una squadra.

Quindi, se sei pronto per tuffarti nel caos cooperativo al suo meglio, non perderti Helldivers 2. E, quando sarai pronto ad arruolarti, il mercato digitale Eneba è il posto perfetto sul quale acquistare la tua copia e tuffarti a capofitto nella follia.