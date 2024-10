Coronavirus a Reggio, nuova organizzazione dei servizi Hermes

Hermes Servizi Metropolitani, in continuità con le misure già adottate per contrastare/contenere il COVID-19 e per meglio tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti presenti nei locali, ha aggiornato il suo procedimento di riorganizzazione.

Grazie alla rapida attivazione dello smart working, la società continua la sua attività volta a garantire i servizi ai contribuenti che già da qualche giorno possono beneficiare del potenziamento relativo ai canali di comunicazione di Hermes.

NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE HERMES

Sono stati attivati indirizzi email dedicati al periodo di emergenza, ai quali inoltrare istanze o richieste di informazioni:

1tassarifiuti@hermesrc.it per la tassa rifiuti;

1imutasi@hermesrc.it per Imu, Ici, TASI;

1idrico@hermesrc.it per il servizio idrico;

1tribmin@hermesrc.it per icp, tosap e patrimonio;

1info@hermesrc.it per le informazioni generiche.

Rimangono attivi, e ne sollecitiamo l’utilizzo, i servizi di sportello telematico e di invio istanze via PEC

È stato inserito, nella sezione del sito “Sportello telematico” il modulo relativo alle AUTOTUTELE che i contribuenti potranno presentare direttamente compilando il form sul sito.

È stato aumentato il presidio telefonico del numero 0965.631911, con un operatore front-office dedicato per ciascuno dei tributi o settori di competenza della società.