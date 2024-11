H&M apre a Reggio Calabria il suo nuovo punto vendita

-di Laura Maria Tavella. È ufficiale: H&M, storico marchio internazionale sempre “made in Sweden”, low cost ma attento alle mode del momento, aprirà un nuovo store a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi, nei pressi del Tapis roulant.Dopo vari tentativi e promesse di apertura, questa sembra la volta buona.Dalla sede italiana di H&M a Milano,però, bocche cucite sui tempi di apertura, ma è certo che a breve cominceranno i lavori che vedranno la nascita di una delle catene di abbigliamento più richieste di sempre in città!H&M Hennes & Mauritz AB, comunemente conosciuta come «H&M», è un’azienda di abbigliamento svedese che ha iniziato negli anni ’50, proponendo solamente abbigliamento femminile. Ha poi, espanso i suoi orizzonti verso l’universo maschile, riscuotendo enorme successo. In seguito, ha allargato il suo campo di azione muovendosi in tutto il mondo.Al 2013 conta quasi 2700 punti vendita in 48 paesi e 94.000 dipendenti.Lo store di Reggio Calabria, in particolare, si svilupperà su due piani e proporrà moda donna-uomo-bambino, realizzando uno stile giovane e sempre attuale, concorrendo con le altre catene di tendenza del momento.Chi vincerà la sfida?