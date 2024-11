H&M: il lancio ufficiale dello shop online italiano.

di Federica Geria – H&M, nota azienda di abbigliamento svedese, celebre per i suoi capi di abbigliamento trendy e low cost, annuncia finalmente l’apertuta ufficiale dello shop online italiano.Dopo tanta attesa per il servizio e-commerce nel nostro Paese, il colosso del fast fashion lancia la notizia sui social network:“Da oggi siamo aperti 24 ore su 24: lo shop online è finalmente arrivato su http://bit.ly/1rnj9rr! Acquista le collezioni donna, uomo, bambino e per la prima volta in Italia, tutti gli articoli H&M Home! Http://bit.ly/1rnj9hl #hmshoponline.”Buono shopping online a tutti!