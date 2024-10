Hostaria dei Campi e la ‘Frittura terra-mare’ con il pescato del giorno

L’Hostaria dei Campi si distingue non solo per la sua atmosfera accogliente e la famosa pizza, ma anche per un piatto che cattura l’essenza del mare e della terra: la frittura terra-mare. Il piatto rappresenta una vera celebrazione del pescato del giorno, arricchito da una selezione di verdure, polpette, arancinetti e salvia, tutti rigorosamente fritti al momento in olio di oliva di prima qualità per esaltarne il sapore e la leggerezza.

Questa frittura unica non è solo un piacere per il palato, ma è anche pensata per essere inclusiva, offrendo un’opzione completamente gluten free per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. La frittura è servita su un ampio tagliere, ideale per essere condiviso in compagnia, trasformando ogni pasto in un’occasione conviviale e festosa.

L’Hostaria dei Campi invita residenti e turisti a prenotare un tavolo per sperimentare direttamente questa deliziosa fusione di sapori marini e terrestri. Situata in via Reggio Campi 1 tronco n.30, l’Hostaria è aperta tutti i giorni. Si consiglia la prenotazione al numero 0965/324003 per garantire il proprio posto in questo rinomato angolo di gusto e tradizione.

Venite a scoprire perché la frittura terra-mare dell’Hostaria dei Campi è diventata un must per gli amanti del buon cibo a Reggio Calabria. Ogni boccone è una promessa mantenuta di freschezza e qualità.