All’Hostaria dei Campi c’è ‘Hardcoro’: si mangia, si canta, si vince

Non perdere l'occasione di vivere una serata unica, tra musica, buon cibo e tante sorprese!

Si rinnova l’appuntamento all’Hostaria dei Campi di Reggio Calabria con gli amanti della musica, dell’intrattenimento e della buona cucina. Venerdì 20 marzo a partire dalle 20:30, andrà in scena il “Ciccio Mandaglio Show“, una serata intitolata “HARDCORO“, sotto l’abile direzione artistica di Filippo Canale.

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L’evento, che promette di offrire un mix esplosivo di divertimento e musica, sarà arricchito anche da una parte interattiva per il pubblico: partecipando, sarà infatti possibile ricevere dei premi messi in palio, grazie a un’estrazione fortunata.

Non perdere questa occasione di vivere una serata unica, tra musica, buon cibo e tante sorprese!

Hostaria dei Campi: Via Reggio Campi, Reggio Calabria. Prenotazioni: 0965 324003