Hostaria dei Campi: il panino “differente” di festa Madonna ed i “fantastici 4”

Quest’anno l’Hostaria dei Campi si supera creando per i suoi clienti il panino differente…una esplosione di gusto racchiuso da un panPinsa. Il panino è frutto di un impasto lavorato con biga, leggerissimo e fragrante, pochissima mollica per esaltare il ripieno tipico delle festività mariane, ottima salsiccia, patate, peperoni, cipolla o anche l’inimitabile caponata in agrodolce dell’Hostaria!

Come resistere? Allora da stasera i fantastici 4 saranno disponibili: PanPinsa con pescespada, PanPinsa con polpo, PanPinsa con hamburger e “PanPinsa della Madonna“.

E’ possibile entrare a far parte della squadra dell’Hostaria dei Campi: si cerca personale di sala e aiuto pizzaiolo. Per informazioni 349/3610766

Hostaria dei Campi via Reggio Campi – 0965-324003