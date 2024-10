Una giornata al mare per poi “tuffarsi” su una grigliata di pesce

Menù ricchissimo alla PescAria dei Campi per quello che riguarda primi e secondi piatti di pesce. C’è la possibilità di soddisfare tutti i palati attraverso piatti ricercati e realizzati con prodotti di primissima qualità. Oggi ti consigliamo la grigliata di pesce con calamari, gamberi, pescespada e polipo, una bontà.

Di seguito il menù di pesce completo:

Spaghetti ai mille sapori (salsa di pomodoro, pachino, cipolla, filetti di tonno, melanzane, olive infornate, ricotta salata, olio evo)

Calamarata al cartoccio (pasta, calamari, aglio, peperoncino, vino bianco pachino, pepe nero, prezzemolo, olio evo)

Scrigni con burrata di Puglia e gamberetto rosso di Mazara (pachino, rucola, gamberetti, olio evo)

Linguine cozze e vongole (pachino, cozze, vongole, aglio, olio evo)

Paccheri alla Bagnarota (pesce spada, peperoncino, origano, prezzemolo, pomod., olio evo)

PescAria i secondi piatti

Polipo arrosto

La Panata dell’Hostaria (calamari, gamberetti, pescato del giorno, pesce spada)

Tagliata di tonno al sesamo con salsa di soia

Tagliata di tonno con pesto di menta

Filetto alla griglia con cipolla di Tropea caramellata

Involtini di pesce spada alla griglia (mollica, capperi, olio ex vergine d’oliva)

Pescato del giorno alla griglia

Dove farlo? Ovviamente in pedana, ricavata all’esterno del locale lato via Possidonea, in uno spazio all’aperto accogliente ed elegante con circa 40 posti a sedere.

Tutte le proposte culinarie sono anche gluten free.

Prenota il tuo tavolo chiamando dopo le 17,30 allo 0965.324003 oppure al 349.3610766