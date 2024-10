Hostaria dei Campi: i Pinsotti con pesce spada o polpo

Niente di più buono e di più fresco. Oggi l’Hostaria dei Campi propone i Pinsotti con pesce spada o polpo. Un impasto Pinsa leggerissimo che non appesantisce anzi esalta le nuove proposte firmate PescAria dei Campi.

Panini leggeri e gustosi ripieni di pesce spada e di polipo che possono stuzzicare i palati dei più esigenti con un mix di sapori mediterranei. Inoltre il cliente può anche personalizzarli con ingredienti particolari e, perché no, creare nuove ricette. Allora in pedana all’aperto o nei locali interni dello Shaker e dell’Hostaria, scegli come gustare il tuo Pinsotto.