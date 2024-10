Hostaria dei Campi e Shaker. Festeggiate la vostra comunione. Prenotate

Non perdete tempo, tra qualche mese ci saranno le comunioni. Per festeggiarle scegli l’Hostaria dei Campi e lo Shaker, locali situati nel cuore della città, accoglienti e garanzia in fatto di qualità.

Perchè sceglierci? Per la versatilità che solo i nostri locali hanno… un piano superiore (l’Hostaria) dove gustare in tutta tranquillità e comodità ogni menù da voi scelto, dalla famosissima pizza fino ad arrivare a gustosi piatti di pesce, carne e verdure scelte e un piano inferiore (lo Shaker) dove i bambini si possono scatenare e festeggiare così a loro modo la comunione. Insomma, accontentiamo proprio tutti. Il locale ricorda alla sua clientela che è normalmente aperto la sera ma per le occasioni speciali come le vostre comunioni, potrà servirvi anche a pranzo.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)