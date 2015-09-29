In edicola la nona edizione di Hunger Magazine

La nona edizione di Hunger Magazine rafforza la dedizione del team di guardare il mondo della moda e della cultura da una prospettiva diversa. “Ci sentiamo tutti che stiamo facendo grandi passi” dice l’editore Holly Fraser.

“Il team vuole solo creare qualcosa che sorprenda il lettore. La linea della copertina è ironica e l’edizione riguarda l’esperimento di come guardiamo al mondo della moda e della cultura e come ci divertiamo con esso.

Kim Howells, Fashion Director – “E’ importante creare contenuti di moda che siano vari, emozionanti e che sorprendano. Per questo motivo abbiamo scelto uno spaccato internazionale di freschi ed avvincenti fotografi e stilisti, così ogni pagina è dinamica e ogni storia è differente dal resto”.

Rankin, Editor-in-Chief – “E’ stato emozionante per questa edizione scattare di meno e delegare un po’ di più. Credo davvero nella squadra e stiamo aprendo le nostre ali. Sono così emozionato di vedere come sarà la reazione della gente e certo anche riguardo al futuro. Sembra come quei primi giorni a Dazed dove era così emozionante lavorare con così tanti grandi collaboratori”. Artisti, musicisti, fotografi, attori, designers e creativi lavoriamo e collaboriamo insieme con passione per quello che fanno. Hunger ha fatto un ulteriore salto non solo commissionando il lavoro ai più affermati nel loro campo, ma ai migliori talenti emergenti, nuovi e futuri.

Un numero dedicato alla passione

Passionale al di là dell’amore “di ogni giorno” che molte persone sentono per qualcosa. Dal guest art editor Linder, il cui lavoro influente è rilevante tanto oggi quanto lo era nel 1970, alla giovane fotografa Nadia Lee Cohen che va costantemente oltre i confini con la sua immaginazione iper-reale. Dal giornalista Harold Evans, uno degli ultimi veri bastioni della stampa Britannica, all’artista Marilyn Minter che cambia la percezione dei mezzi tradizionali di espressione artistica, a ogni singolo designer.

E poi c’è il beauty editor at large, Andrew Gallimore che continua ad arrivare con idee e concezioni che sorprendono tutti.

“Quello che facciamo con Hunger è cercare di racchiudere questa passione e inserirla nelle pagine di quello che tenete nelle vostre mani. Naturalmente il tema delle “prospettive” scorre nelle vene delle pagine. Stiamo, dopo tutto, cercando di mostrarvi noi stessi e speriamo che vi piaccia ciò che vedete.

“

Quando esce e dove trovare Hunger

La 9° edizione di Hunger, Right Way Up è uscita nelle edicole il 17 Settembre al prezzo di UK £6.95 / US $14.99, disponibile nelle maggiori edicole e librerie. –

Hunger Magazine è una rivista biennale creata insieme al servizio online, www.hungertv.com.

Charlotte Free

photography RANKIN

creative director VICKY LAWTON

fashion editor KIM HOWELLS

casting director PAUL ISAAC

hair SHARMAINE COX AT THE BOOK AGENCY

USING BUMBLE AND BUMBLE

make-up SHARON DOWSETT AT CLM HAIR &

MAKE-UP ALL MAKE UP USING CHANEL AW2015

AND LE VOLUME DE CHANEL ULTRA BLACK MASCARA

model CHARLOTTE FREE AT IMG

all clothes and accessories CHANEL CRUISE 15/16

Kai Newman

photography RANKIN

creative director VICKY LAWTON

fashion editor KIM HOWELLS

casting director PAUL ISAAC

hair LOUIS GHEWY AT

THE BOOK AGENCY USING TIGI CATWALK

make-up MARCO ANTONIO

USING TOM FORD COSMETICS

nails SHREEN GAYLE AT PREMIER HAIR

AND MAKE-UP USING BUTTER LONDON

model KAI NEWMAN AT ELITE NY

all clothes and accessories BALENCIAGA

Ros Georgiou

photography RANKIN

creative director VICKY LAWTON

fashion editor KIM HOWELLS

casting director PAUL ISAAC

hair SHARMAINE COX AT THE BOOK AGENCY

USING BUMBLE AND BUMBLE

make-up JAMES O’RILEY USING DIOR FALL LOOK, COSMOPOLITE AND CAPTURE TOTALE DREAMSKIN

nails KELLY SHENTON USING ESSIE

model ROS GEORGIOU AT SELECT

all clothes and accessories DIOR

Sally Jonsson

photography RANKIN

creative director VICKY LAWTON

fashion editor KIM HOWELLS

casting director PAUL ISAAC

hair NICK IRWIN AT THE LONDON STYLE

AGENCY USING O&M HAIRCARE

make-up JAMES O’RILEY AT PREMIER

HAIR AND MAKE-UP USING NARS COSMETICS

nails MARIE ISABEL USING NARS

model SALLY JONSSON AT MAJOR

all clothes and accessories PRADA