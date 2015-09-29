In edicola la nona edizione di Hunger Magazine
La rivista di moda e cultura di Rankin torna con il numero Right Way Up: un'edizione ironica che cambia prospettiva sul mondo della moda
29 Settembre 2015 - 12:17 | di Vincenzo Comi
La nona edizione di Hunger Magazine rafforza la dedizione del team di guardare il mondo della moda e della cultura da una prospettiva diversa. “Ci sentiamo tutti che stiamo facendo grandi passi” dice l’editore Holly Fraser.
“Il team vuole solo creare qualcosa che sorprenda il lettore. La linea della copertina è ironica e l’edizione riguarda l’esperimento di come guardiamo al mondo della moda e della cultura e come ci divertiamo con esso.
Kim Howells, Fashion Director – “E’ importante creare contenuti di moda che siano vari, emozionanti e che sorprendano. Per questo motivo abbiamo scelto uno spaccato internazionale di freschi ed avvincenti fotografi e stilisti, così ogni pagina è dinamica e ogni storia è differente dal resto”.
Rankin, Editor-in-Chief – “E’ stato emozionante per questa edizione scattare di meno e delegare un po’ di più. Credo davvero nella squadra e stiamo aprendo le nostre ali. Sono così emozionato di vedere come sarà la reazione della gente e certo anche riguardo al futuro. Sembra come quei primi giorni a Dazed dove era così emozionante lavorare con così tanti grandi collaboratori”. Artisti, musicisti, fotografi, attori, designers e creativi lavoriamo e collaboriamo insieme con passione per quello che fanno. Hunger ha fatto un ulteriore salto non solo commissionando il lavoro ai più affermati nel loro campo, ma ai migliori talenti emergenti, nuovi e futuri.
Un numero dedicato alla passione
Passionale al di là dell’amore “di ogni giorno” che molte persone sentono per qualcosa. Dal guest art editor Linder, il cui lavoro influente è rilevante tanto oggi quanto lo era nel 1970, alla giovane fotografa Nadia Lee Cohen che va costantemente oltre i confini con la sua immaginazione iper-reale. Dal giornalista Harold Evans, uno degli ultimi veri bastioni della stampa Britannica, all’artista Marilyn Minter che cambia la percezione dei mezzi tradizionali di espressione artistica, a ogni singolo designer.
E poi c’è il beauty editor at large, Andrew Gallimore che continua ad arrivare con idee e concezioni che sorprendono tutti.
“Quello che facciamo con Hunger è cercare di racchiudere questa passione e inserirla nelle pagine di quello che tenete nelle vostre mani. Naturalmente il tema delle “prospettive” scorre nelle vene delle pagine. Stiamo, dopo tutto, cercando di mostrarvi noi stessi e speriamo che vi piaccia ciò che vedete.
“
Quando esce e dove trovare Hunger
La 9° edizione di Hunger, Right Way Up è uscita nelle edicole il 17 Settembre al prezzo di UK £6.95 / US $14.99, disponibile nelle maggiori edicole e librerie. –
Hunger Magazine è una rivista biennale creata insieme al servizio online, www.hungertv.com.
Charlotte Free
photography RANKIN
creative director VICKY LAWTON
fashion editor KIM HOWELLS
casting director PAUL ISAAC
hair SHARMAINE COX AT THE BOOK AGENCY
USING BUMBLE AND BUMBLE
make-up SHARON DOWSETT AT CLM HAIR &
MAKE-UP ALL MAKE UP USING CHANEL AW2015
AND LE VOLUME DE CHANEL ULTRA BLACK MASCARA
model CHARLOTTE FREE AT IMG
all clothes and accessories CHANEL CRUISE 15/16
Kai Newman
photography RANKIN
creative director VICKY LAWTON
fashion editor KIM HOWELLS
casting director PAUL ISAAC
hair LOUIS GHEWY AT
THE BOOK AGENCY USING TIGI CATWALK
make-up MARCO ANTONIO
USING TOM FORD COSMETICS
nails SHREEN GAYLE AT PREMIER HAIR
AND MAKE-UP USING BUTTER LONDON
model KAI NEWMAN AT ELITE NY
all clothes and accessories BALENCIAGA
Ros Georgiou
photography RANKIN
creative director VICKY LAWTON
fashion editor KIM HOWELLS
casting director PAUL ISAAC
hair SHARMAINE COX AT THE BOOK AGENCY
USING BUMBLE AND BUMBLE
make-up JAMES O’RILEY USING DIOR FALL LOOK, COSMOPOLITE AND CAPTURE TOTALE DREAMSKIN
nails KELLY SHENTON USING ESSIE
model ROS GEORGIOU AT SELECT
all clothes and accessories DIOR
Sally Jonsson
photography RANKIN
creative director VICKY LAWTON
fashion editor KIM HOWELLS
casting director PAUL ISAAC
hair NICK IRWIN AT THE LONDON STYLE
AGENCY USING O&M HAIRCARE
make-up JAMES O’RILEY AT PREMIER
HAIR AND MAKE-UP USING NARS COSMETICS
nails MARIE ISABEL USING NARS
model SALLY JONSSON AT MAJOR
all clothes and accessories PRADA
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