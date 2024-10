Hyperloop arriva in Italia: il treno super veloce viaggerà anche al Sud

Hyperloop, da poco arrivata in Italia, è a lavoro per presentare le 3 tratte che riguarderanno il Sud

Il Tav è ormai superato, la rivoluzione dei trasporti si chiama Hyperloop e già in passato vi avevamo parlato di questo treno dalla velocità supersonica. Pensate di poter andare da Roma a Milano in 30 minuti a bordo di un mezzo a levitazione magnetica che viaggi ad oltre mille chilometri all’interno di un tubo.

Leggi anche

HYPERLOOP IL PROGETTO LANCIATO DA ELON MUSK

Quello lanciato da Elon Musk neòp 2012, è un sogno che per l’Italia è divenuto realtà solamente pochi giorni fa. A Roma è stata infatti presentata, ufficialmente, ‘Hyperloop Italia‘, la start up che si impegnerà a diffondere le tecnologie e le infrastrutture di nuova generazione nel territorio italiano. Per l’Italia,​ il nuovo Hyperloop è già al lavoro su 6 progetti, a cui seguiranno altrettanti studi di fattibilità, da realizzare sul territorio italiano in tre regioni del Nord e tre del Sud.

Chissà dunque che anche i calabresi possano finalmente ben sperare.