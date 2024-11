I Bronzi di Riace tornano a casa. Reggio festeggia il Natale con i due guerrieri.

Tornano a casa i Bronzi di Riace. Poche ore fa è stata inaugurata la sala del Museo nazionale di Reggio Calabria. Alla cerimonia, nel corso della quale sono state riaperte anche altre sale del Museo ristrutturato, hanno partecipato il ministro dei Beni culturali Massimo Bray ed il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti.Il riallestimento completo del Museo sarà pronto entro l’aprile del prossimo anno. Questo il primo commento del Ministro per i Beni e le attività culturali Bray: ‘E’ una grandissima emozione vedere due capolavori come i Bronzi di Riace finalmente all’interno di un luogo restaurato e restituito alla città. Credo sia un momento importante di cambiamento nelle scelte di politica culturale del Paese. Vuol dire credere nella cultura, vuol dire credere nel Mezzogiorno che saprà affidare alla cultura e al turismo la sua crescita. Forse per questo ci abbiamo messo passione, cercando di dare un segno di rispetto ad una scadenza che avevamo data, di festeggiare questo Natale con i Bronzi’. Insieme alla Regione e a tutti gli enti locali – ha concluso il ministro – costruiremo quei percorsi capaci di valorizzare questi beni culturali. Sarà la migliore opportunità per creare posti di lavoro.’Dopo quattro anni di soggiorno al Consiglio Regionale della Calabria i ‘Bronzi di Riace’ tornano a “casa”All’inaugurazione presente anche la sovrintendente ai Beni Archeologici, Simonetta Bonomi.