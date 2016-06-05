I comici di Zelig e Colorado in tour in tutta la Calabria

Cinque comici di Zelig e Colorado in un tour di sei tappe nel Cosentino con uno spettacolo inedito pensato per la Calabria

Daniele Ceva, Nando Timoteo, Giorgio Verduci, Giancarlo Barbàra e Bruce Ketta si esibiranno in uno spettacolo inedito creato appositamente per le date calabresi.

Autori e produzione dello spettacolo

La messa in scena dello spettacolo è opera di Alessandro Pavanelli e Daniele Ceva. autori televisivi di successo che da anni lavorano alla corte di Mediaset. La produzione esecutiva è invece affidata a Francesco Pucci, calabrese trapiantato nella città meneghina. Dopo aver lavorato per celeberrime produzioni televisive ha deciso di portare uno spettacolo di qualità nella sua terra di origine cercando, così, di alzare il livello della programmazione degli eventi estivi che offre la Calabria.

Pucci ha inoltre voluto fortemente una squadra di produzione formata da gente del posto: tre assistenti di produzione, un responsabile di scena e un grafico.

Il produttore esecutivo del tour Francesco Pucci afferma: “L’idea dello spettacolo è stata accolta con grande entusiasmo nei vari posti in cui siamo andati a proporla. In questo periodo storico in cui i problemi sovrastano l’ilarità della vita, la gente sente l’esigenza di allegria. Di ridere. È proprio per questo motivo, che insieme agli autori e alla produzione, abbiamo deciso di chiamare questo tour di cabaret “Qui si ride”. Il nostro scopo è quello di regalare alle persone un’ora e mezza di serenità e spensieratezza e distogliere loro, seppur momentaneamente, dai problemi quotidiani“.

Le tappe del tour calabrese

Il tour visiterà sei paesi della provincia di Cosenza partendo il 24 Giugno dal suggestivo palcoscenico del Castello Aragonese di Castrovillari. Il 25 giugno farà tappa ad Amantea nella splendida cornice del Parco della Grotta. Il 26 giugno sarà la volta di Altomonte nel grande anfiteatro “Costantino Belluscio”, palcoscenico già abituato a manifestazioni culturali di alto livello. Il 28 giugno tappa nell’entroterra della provincia cosentina, a Fagnano Castello, dove i cinque comici si esibiranno nell’anfiteatro comunale “L. Turco”.

Venerdì 1 luglio si ritorna sul Tirreno al Teatro “Mauro Ganeri” di Paola: un teatro all’aperto di ultima generazione che permetterà agli spettatori di gustarsi lo spettacolo in completo confort. Per finire, sabato 2 luglio, da ponente a levante, lo spettacolo approderà sulla costa dell‘alto Jonio cosentino, all’anfiteatro (centro polivalente) di Villapiana Scalo. In questa magnifica struttura, che durante tutta l’estate propone spettacoli musicali e teatrali di rilevanza, si concluderà il tour calabrese dei comici di Zelig e Colorado. Il prezzo del biglietto per ogni singolo spettacolo è di 15 euro. I punti prevendita per l’acquisto sono dislocati in tutta la provincia