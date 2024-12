Non di rado capita, al giorno d’oggi, che un videogioco possa uscire con qualche falla di storyline o addirittura incompleto nelle missioni secondarie. Proprio per questo, spesso alcuni titoli diventano oggetto di DLC, ovvero di aggiornamenti del gioco che spesso aggiungono missioni, personaggi, ambientazioni o semplici modifiche di aggiornamento. Ovviamente tutti i giochi virtuali vengono in qualche modo aggiornati, che si tratti di videogiochi o di giochi online che si possono trovare sui portali autorizzati, come nel caso dei siti di slot machine online. Ma al di là delle patch – che mettono una pezza su elementi tecnici o di gameplay – i DLC rappresentano spesso una sorta di mini avventura quasi a sé stante.

Ma quali sono i DLC più famosi nel mondo dei videogiochi? E a cosa devono la loro fama? Ecco degli esempi.

The Witcher 3: Blood and Wine

Espansione del capolavoro ormai noto, di fatto rappresenta una nuova avventura ambientata nella regione di Toussaint. Il contenuto offre ai giocatori un’esperienza completamente diversa rispetto al gioco base, anche per via del mondo fiabesco in cui è ambientato. Nonostante l’apparenza, però, esso è intriso di oscurità e misteri e presenta personaggi ben caratterizzati.

The Elder Scrolls IV: Shivering Isles

Bethesda è da sempre rinomata per la grande capacità di creare mondi aperti e ricchissimi di dettagli. Ovviamente Shivering Isles non è da meno, anzi, rappresenta uno dei momenti più importanti del capitolo già citato di Oblivion. In questo caso viene introdotto il regno di Sheogorath, in cui le leggi della realtà vengono stravolte e le ambientazioni surreali riflettono la natura bizzarra del suo sovrano. Un’avventura luminosa, psichedelica e a tratti anche inquietante, con un incredibile design creativo e un tono persino umoristico.

Bloodborne: The Old Hunters

Questo DLC è stato pensato da Hidetaka Miyazaki ed espande ancor di più l’universo di Bloodborne, facendo addentrare il giocatore all’interno di una dimensione ancora più inquietante, popolata da cacciatori corrotti e bestie mostruose. Ovviamente il DLC introduce anche nuove aree di esplorazione, come la Torre dell’Orologio Astrale e il Distretto di Yharnam Pescosa. Questo contenuto arricchisce la già enorme lore di Bloodborne e si propone anche come una sfida piuttosto intensa per i giocatori più esperti.

Mass Effect 3: Il Leviatano

Questo DLC rappresenta una vera e propria perla all’interno di Mass Effect 3, nonché uno dei momenti più alti e iconici dell’intera serie. Il contenuto, infatti, aggiunge missioni che approfondiscono le origini dei Razziatori, ovvero le enormi macchine senzienti che costituiscono la principale minaccia della trilogia. I giocatori, dunque, dovranno andare alla ricerca una creatura misteriosa conosciuta come Leviatano, ovvero una delle pochissime entità capaci di potersi opporre ai Razziatori. Il DLC arricchisce la trama principale e offre anche risposte fondamentali per capire i legami tra i personaggi del gioco.

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Rockstar Games è nota non solo per i suoi giochi ma anche per i contenuti aggiuntivi con i quali essi vengono integrati. Per esempio, Undead Nightmare è uno dei DLC più amati dai fan di Red Dead Redemption perché rivoluziona completamente l’atmosfera del gioco base, trasformando il western in un horror a tema zombie! I giocatori infatti devono salvare la famiglia di John Marston da un’apocalisse zombie che ha colpito il West. La narrazione, pur mantenendo il tono epico della serie, si lancia anche in attimi di puro divertimento e momenti invece più grotteschi. La stessa mappa base del gioco è stata completamente stravolta, con villaggi infestati e atmosfere ancora più cupe. Il concept di questo DLC è stato particolarmente apprezzato sulle recensioni presenti nelle piattaforme online ed elogiato, non solo dai videogiocatori di tutto il mondo ma anche dalla critica.