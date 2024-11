I Forum Regionali della Coldiretti Calabria a Campora San Giovanni

Agricoltura e alimentazione- Bonifiche e irrigazione con la partecipazione di tanti rappresentanti istituzionali ed esperti

Nel solco dell’eredità di Expo Milano. In campo le capacità di innovazione

Domani giovedì 17 dicembre dalle 9,00 si svolgeranno al “Centro Congressi La Principessa” a Campora San Giovanni – Amantea(CS) i Forum Regionali della Coldiretti Calabria e dell’ANBI Calabria, giunti alla undicesima edizione per agricoltura e alimentazione e alla sesta su Bonifica e Irrigazione, quest’ultimo dedicato alla multifunzionalità dei Consorzi di Bonifica punti di riferimento operativi per territorio e comunità. Gli attesi e importanti appuntamenti annuali, partendo dall’eredità di Expo Milano avranno al centro l’innovazione nell’agricoltura calabrese e, spazieranno dal progetto operativo della filiera agricola italiana, alle tematiche delle agromafie, della contraffazione e del cibo italiano, degli investimenti nella programmazione Comunitaria 2014-2020 con riferimento al territorio al cibo e ai giovani un trinomio indispensabile per la crescita, all’esaltazione e valorizzazione di quelle che sono la storia, le bellezze archeologiche e culturali della nostra Regione. I Forum, sono una realtà consolidata e innovativa che in questi anni, Coldiretti e ANBI Calabria stanno portando avanti con un coinvolgimento particolare. Saranno presenti al massimo livello rappresentanti politici e dirigenziali della Regione Calabria, parlamentari nazionali, sindaci, dirigenti nazionali e regionali della Coldiretti e dell’ANBI, esponenti della magistratura e di primarie strutture economiche, agricole ed agroalimentari, rappresentanti di forze sociali e associazioni. Una occasione che guarda avanti per costruire traiettorie di crescita, commenta Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – che aprirà i lavori. Nel corso dell’importante giornata, in un apposito spazio, ci sarà una dimostrazione delle capacità di innovazione del Made in Calabria agricolo ed agroalimentare, con le start-up imprenditoriali condotte prevalentemente da giovani che testimoniano e sono esempio concreto di un rinnovato ruolo dell’agricoltura e della sua capacità di creare sviluppo vero e occupazione diretta e indiretta, come confermano gli indicatori economici.