I Giornalisti Reggini si aggiudicano il II° Memorial “Nino Lo Presti” ADSPEM. Al campo sportivo di Gallico, i Giornalisti hanno superato in finale l’Azienda Ospedaliera con il minimo scarto grazie alla rete di Montechiarello su assist di Praticò.

Al quadrangolare, organizzato a scopo benefico e per ricordare la figura di Nino Lo Presti storico presidente del Gallico, hanno partecipato anche i Medici di Reggio Calabria ed una rappresentativa dell’ADSPEM.

L’obiettivo di questa manifestazione giunta alla seconda edizione, è di sensibilizzare la popolazione reggina alla donazione di sangue, specie nel periodo estivo quando il fabbisogno aumenta, in un momento in cui le scorte di sangue si sono ridotte a livelli tali di criticità da chiedere l’intervento immediato dei donatori abituali per far fronte alla carenze.

Nella prima semifinale, in una sorta di derby, l’urna ha messo di fronte i Medici di Reggio Calabria e l’Azienda Ospedaliera con questi ultimi vittoriosi con una rete di scarto. L’altra semifinale ha visto trionfare i Giornalisti Reggini sulla rappresentativa ADSPEM con il risultato di 2-1 grazie ad una doppietta di Giuseppe Praticò.

Al termine del quadrangolare, davanti al folto pubblico, la premiazione di tutte le squadre che hanno preso parte alla manifestazione. Dopo il successo delle prime due edizioni, gli organizzatori hanno già confermato l’appuntamento per il prossimo anno.