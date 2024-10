“I Guardiani dello Stretto”. Un grande successo, la competizione e tanto divertimento

Una bellissima giornata di sport, una organizzazione impeccabile della Dekaju Kombat & Fitness del presidente Demetrio Rosace. Domenica 19 maggio presso la palestra A. Righi si è svolta la manifestazione “I Guardiani dello Stretto”, evento di Kick Boxing per la prima volta a Reggio Calabria.

Straordinaria la partecipazione e numerosa la cornice di pubblico, oltre a rappresentanti delle istituzioni e dello sport. “Più di 150 gli atleti partecipanti provenienti da tutta la Calabria, ci dice l’organizzatore Demetrio Rosace. C’era inizialmente un minimo di apprensione perchè per tutti noi era la prima volta, ma devo ammettere che dal punto di vista organizzativo tutto è andato per il verso giusto, grazie anche al contributo dei miei collaboratori che ringrazio pubblicamente ed agli sponsor che ci hanno dato la possibilità di poter allestire tutto quello che avete visto.

Mi preme ringraziare il presidente regionale del Coni Maurizio Condipodero per la sua presenza, il presidente regionale della FIKBMS Giorgio Lico ed i delegati allo sport per la Regione Giovanni Nucera e per la Città Metropolitana Demetrio Marino.

Gli incontri si sono sviluppati per tutta la giornata ed abbiamo inteso soprattutto per le categorie dei più piccoli premiare tutti senza vincitori nè vinti. E’ stata davvero una bellissima giornata di sport ed abbiamo ricevuto tanti complimenti anche dalle varie società che vi hanno partecipato.

Adesso, dopo qualche giorno di riposo, ci concentreremo sul prossimo appuntamento fissato per il 21 giugno, il saggio di fine anno meglio identificato come cambio cintura. Ovviamente, vista la buona riuscita ed il grande coinvolgimento, ci impegneremo affinchè quello del 19 di maggio possa essere il primo di una serie di appuntamenti con la Kick Boxing a Reggio Calabria.