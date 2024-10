“I Tesori del Mediterraneo” portano Reggio Calabria su Sportitalia

Le fasi salienti della manifestazione e per gli appassionati sportivi e non, l’affascinante “Regata del Mediterraneo"

Reggio Calabria e il suo Lungomare saranno protagoniste, domenica 18 agosto alle ore 22, dello speciale “I Tesori del Mediterraneo” in onda Sportitalia(canale 60 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.sportitalia.com).

Le telecamere del canale tematico nazionale dedicato allo sport, nelle scorse settimane hanno seguito tutte le fasi dell’evento organizzato dall’associazione “Nuovi Orizzonti”, svoltosi sul Lungomare Falcomatà dal 31 luglio al 4 agosto.

Oltre a riassumere i momenti più salienti della manifestazione, Sportitalia farà rivivere agli appassionati sportivi e non, l’affascinante “Regata del Mediterraneo”, svoltasi nella suggestiva cornice dello Stretto di Messina, con la messa in onda di tutte le gare e dell’avvincente finalissima. Lo speciale sarà condotto da Carlo Arnese, voce storica della Regata, e commentato con gli interventi di Natalia Spanò, presidente di “Nuovi Orizzonti”, e Paolo Catalano, responsabile organizzativo dell’evento.

Sarà un’importante vetrina per mettere in mostra le bellezze che offre la città di Reggio, in quell’ottica di promozione turistica, paesaggistica e culturale che è uno dei capisaldi de “I Tesori del Mediterraneo”.

Un importante spot televisivo che proseguirà giorno 29 agosto con un altro speciale, stavolta sul canale tematico Marco Polo dedicato ai viaggi, quando le telecamere della tv nazionale trasmetteranno una vera e propria cartolina da Reggio Calabria, mettendo in mostra i luoghi storici e culturali più importanti della città, dal Castello Aragonese al Museo della Magna Grecia.

Reggio Calabria, 17 agosto 2019