CityNow incontra il duo elettronico reggino TwoBrains

È di dominio pubblico che i duetti sono da sempre delle certezze ben affermate nel mondo musicale. Specialmente nelle musica elettronica di coppie che spaccano le casse e fanno saltare le folle ce ne sono, basti pensare ai Daft Punk oppure a Dimitri Vegas & Like Mike.

Pure a Reggio Calabria c’è un duo elettronico che sta piano piano emergendo e diventando parte di una realtà consolidata. Questa estate con il loro remix del tormentone estivo Roma-Bangkok hanno raggiunto quasi 1 milione di ascolti, la loro versione di Intro dello Zio Ax è stata passata in tutti i principali veglioni di Capodanno reggini e il loro divertente video-parodia di FabioGattoFashionBlogger è diventato virale su tutti i social: loro sono i TwoBrains e questa è la loro breve intervista per CityNow.it :

Per prima cosa diteci: chi sono i TwoBrains?

“Siamo due ragazzi di Reggio Calabria: Angelo Zagarella e Massimo Stillitano. Ci siamo conosciuti nel 2008 già da allora seguivamo la musica Electro house o comunque dei generi sotto l EDM. Abbiamo iniziato separatamente: Massimo inizialmente ha avuto l interesse verso la produzioni, Angelo invece ho iniziato nel fare serate unicamente Dj Set. Ci siamo ravvicinati nel 2013 iniziando appunto questo progetto TwoBrains cercando di miscelare le conoscenze di entrambi, da li è iniziata la nostra collaborazione tenuta insieme da una forte amicizia.”

Perché la scelta di questo nome?

“Il nome d’arte di qualsiasi dj deve avere un suo perché. Noi abbiamo pensato vista l’unione nel produrre e nel cercare di creare del nuovo, un qualcosa che ci accomunasse e che ci rappresentasse. Da li abbiamo pensato il nome TwoBrains , tradotto Due Cervelli.”

Obiettivi e progetti futuri

Ormai siete ben affermati sul territorio, progetti per il futuro?