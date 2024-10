Iacopino: ‘Giuseppe Praticò pronto per prendere il comando della Reggina’

Tra gli ospiti della trasmissione in onda su LaC “I fatti del pallone”, anche l’ex dirigente della Reggina Franco Iacopino che ha fatto diversi interventi sulla società amaranto, lanciando una idea per il futuro dirigenziale: “Giuseppe Praticò rappresenta il nuovo, sono molto amico del presidente Praticò, ma lui è vecchio (ride). Il giovane Peppe ha fatto due anni di tirocinio, è pronto a prendere il comando, ritengo siano i giovani a dover prendere in pugno la situazione, magari circondandosi di gente esperta come può essere il Franco Gagliardi di turno.

Ritengo Giuseppe Praticò in grado di programmare il futuro della Reggina, deve trovare risorse e garantire una prospettiva migliore rispetto a quanto fatto dagli amaranto fino a questo momento.

Questa Reggina si deve impegnare a ricomporre la frattura con i tifosi che, contrariamente a quanto dice Giuseppe Praticò è ancora molto evidente.