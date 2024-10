“Dall’Idea al progetto”: l’evento di oggi presso l’Hotel Alta Fiumara Resort & Spa

“Dall’Idea al progetto”, è questo l’evento organizzato dalla Consulting for Innovation, che si terrà presso l’Hotel ALTA FIUMARA RESORT&SPA in Villa San Giovanni dalle 14.30 alle 19.30, con Alessandro Cacciato Digital performer/formatore. Nuovi strumenti per facilitare la creatività innovativa, una giornata inserita all’interno del percorso Masterclass “I Tesori dell’Impresa“, la formazione per gli imprenditori ideato dalla Consulting for Innovation.

“Abbiamo deciso di aprirlo ad altri imprenditori dopo il grande interesse ed entusiasmo manifestato dai partecipanti alla Masterclass, per dar modo di conoscere una tematica cosi interessante, con l’obiettivo di far capire l’importanza di lavorare sulla progettualità e non sull’improvvisazione” dice Paolo Catalano amministratore della Consulting for Innovation. Saranno 90 gli imprenditori che prenderanno parte a questo evento, provenienti da Calabria e Sicilia.

La prima parte dei lavori sarà dedicata ad ispirare i partecipanti attraverso la conoscenza delle nuove opportunità rese disponibili dall’attuale rivoluzione digitale. L’innovazione tecnologica ha democratizzato il tentativo di realizzare iniziative dal basso, anche per ripensare lo spazio intorno nonché le attività imprenditoriali.

Ma siamo consapevoli degli strumenti che abbiamo finalmente a nostra disposizione? Siamo capaci di utilizzarli a vantaggio dei territori e delle idee imprenditoriali?

Una volta definito il panorama innovativo che ci circonda, il workshop si propone di far comprendere come organizzare un gruppo di lavoro, che permetta a tutti i componenti di poter esprimere ordinatamente la propria opinione e dunque essere altamente produttivo, utilizzando strumenti che facilitano l’analisi critica e la trasformazione delle idee in progetti. Per completare la comprensione dello strumento, nel corso dell’incontro verranno presentati alcuni casi di successo.

Chi è Alessandro Cacciato

Nato a Vicenza, dal 1994 vive in Sicilia; è digital promoter/formatore nei programmi di Eccellenze in Digitale. È scrittore/saggista sui temi dell’innovazione tecnologia e sociale. Collabora con il centro culturale indipendente Farm Cultural Park, dove è coinvolto in progetti di riattivazione urbana attraverso strumenti innovativi utili per la partecipazione della cittadinanza dal basso.

Negli ultimi 4 anni ha relazionato a centinaia tra seminari, workshop e conferenze [in Italia e all’estero] sui temi: “I Lavori del Futuro”, “Utilizziamo l’esistente”; “Dalla protesta alla proposta”. Tra le location ricordiamo: Parlamento Europeo – Bruxelles; Senato della Repubblica Italiana; “Expo 2015 – Milano” c/o Padiglione Italia; Università di Palermo – dipartimento di Architettura; Università del Mediterraneo – Reggio Calabria; Università Lumsa di Palermo – dipartimento di Economia; Università di Catania; Fundacio “La Caxia” – Palma di Maiorca; Unioncamere – Roma.

Nel 2015 è stato Tedx speaker nell’edizione della Scuola di Alta Formazione dell’Università di Catania. Collabora con testate giornalistiche e blog sui temi dedicati all’innovazione.