Igers Italia, nel nuovo consiglio direttivo anche il reggino Salvatore Borzacchiello

Salvatore Borzacchiello (@borzac), fondatore di Igers Reggio Calabria, appassionato di fotografia e esperto di strategie di comunicazione e social media marketing, entra a far parte del nuovo consiglio direttivo che assume la guida di Igersitalia, la prima community nazionale dedicata agli appassionati di Instagram – www.instagramersitalia.it.

Dal 2011 punto di riferimento per gli utenti Instagram italiani e gli amanti della fotografia digitale e mobile, Igersitalia (@igersitalia) è diventata nel 2013 associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere Instagram come strumento di comunicazione visiva e soprattutto di aggregazione, riuscendo a coinvolgere diverse centinaia di soci.

A completare la nuova formazione altri quattro professionisti della comunicazione social:

Questi, insieme a Salvatore Borzacchiello hanno dato il via al triennio 2019-2021 con entusiasmo e rinnovata energia. A partire dalla mission che non cambia anzi si rafforza.

“Il nuovo Consiglio Direttivo Igersitalia si è riunito di recente a Roma per la prima volta. Tante le idee emerse dal nostro primo incontro – dichiara Salvatore Borzacchiello – tutte molto interessanti. Dall’imminente campagna associativa, alla programmazione degli eventi, che andranno a incrementare il calendario delle attività dell’associazione con il diretto coinvolgimento di tutte le community territoriali. Stiamo lavorando per attivare nuove convenzioni di carattere artistico-culturali e aprirci al mondo della fotografia professionale, aspetto finora trascurato. Per quanto riguarda il nostro territorio ho in programma una serie di interessanti e originali progetti che interesseranno gli igers della nostra regione, gli enti e le istituzioni”.