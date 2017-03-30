Igerssullostretto: il primo instameet tra Sicilia e Calabria

Il 9 aprile il primo instameet tra Sicilia e Calabria a bordo di un traghetto di Caronte, con gelato e biglietto offerti da Stecco Natura

L’antico stretto di Scilla e Cariddi sta per diventare scenario del primo instameet a cavallo tra due regioni: Sicilia e Calabria si uniscono per dar vita a #igerssullostretto!

Grazie a @stecconatura, il 9 aprile 2017 avrete l’occasione di partecipare ad un instameet a bordo di uno dei traghetti di Caronte, gustando anche un tradizionale gelato su stecco fatto con ingredienti di prima qualità: infatti, sarà proprio Stecco Natura a offrire a tutti i partecipanti il biglietto per accedere al traghetto ed anche un gelato a scelta tra quelli esposti.

Oltre al momento sullo stretto l’instameet continuerà sulla costa calabrese, con un ricco programma che comunicheremo, insieme agli orari ed i dettagli, a breve.

Non vorrete mica perdervelo? #igerssicilia #igerscalabria #igerssullostretto