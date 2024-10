IH British School “Annual ELT Conference”: Reggio Calabria 30 Novembre 2018

Quale modo migliore per uscire dalla routine del nuovo Anno Accademico di una giornata dedicata allo scambio e al confronto con esperti nell’insegnamento della lingua inglese?

L’International House British School di Reggio Calabria, in collaborazione con Cambridge Assessment English e Cambridge University Press, presenta la conferenza annuale rivolta ai Docenti di Lingua Inglese della Secondaria, che si terrà il 30 Novembre 2018, dalle ore 8:15, presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria.

L’idea promotrice della Conferenza di quest’anno è il desiderio di creare un terreno favorevole al confronto ed alla collaborazione, contribuendo all’arricchimento professionale di chi insegna la Lingua inglese. Interventi e workshops interattivi affronteranno una ricca varietà di argomenti, mirati a fornire strumenti utili e opportunità di riflessione sulla metodologia di insegnamento.

Tra gli ospiti che parteciperanno alla Conferenza, Adrian Underhill, ambasciatore di IATEFL ed autore del libro “Sound Foundations” e della app: “Sounds: The Pronunciation App”, si concentrerà sugli aspetti fonetici della lingua inglese, dando consigli pratici sul “connected speach”, ossia su come collegare le parole nella lingua parlata in maniera fluida, grazie anche a ritmo ed intonazione. Le attività proposte saranno utili anche per migliorare la capacità di riconoscere i suoni, e quindi la capacità di ascolto.

Garth Cadden di IH Londra, insegnante ELT da più di 23 anni e Teacher Trainer da 19 anni, ci spiegherà come i nuovi temi trattati nei libri di testo mirino a preparare gli studenti alle nuove skills del 21° secolo, tra cui il pensiero critico (critical thinking), soffermandosi sugli aspetti positivi e negativi di questo nuovo approccio.

I Workshop saranno tenuti dai Direttori agli Studi di IH British School Reggio Calabria, Lisa Phillips e Francesca Berlen, di IH Language Centre Palermo, Jenny Holden e di IH Giga Catania, Marta Brzoska e dai coordinatori dei programmi IGCSE ed insegnati Matthew MGeever e Sanchia Rodrigues.

Nei momenti di pausa e relax del Coffee Break, si avrà la possibilità di visionare una “galleria di idee”: girovagando per alcuni stand si potrà infatti interagire con i Docenti dell’ IH British School che condivideranno idee pratiche da utilizzare in aula con i propri ragazzi: un semplice coffe break si trasformerà in una occasione di confronto e, perché no, luogo di nascita e creazione di nuove idee!

Sarà possibile, inoltre, consultare il materiale didattico di Cambridge University Press, esposto e messo a disposizione dei docenti, che potranno così fare networking, prendere e scambiare utili suggerimenti.

La partecipazione alla Conferenza è gratuita, ma la disponibilità di posti è limitata ed è necessaria l’iscrizione. ISCRIVITI ORA.

Maggiori informazioni ed il programma completo della Conferenza sono disponibili sul sito IH British School.

L’International House British School di Reggio Calabria, in qualità di membro associato AISLI, è accreditata dal MIUR per la formazione del personale della scuola. La partecipazione alla Conferenza dà diritto ad un certificato di frequenza valido per l’Esonero Ministeriale.