Il 13 agosto tutti a Bova Marina con Jalò tu Vua Music Festival

Il 13 agosto sarà una splendida giornata a Bova Marina con attività all’insegna della natura, della storia e della cultura locale. Non mancheranno neanche un’ottima degustazione di prodotti grecanici a Km0 e tanta, tanta buona musica in spiaggia.

Bova Marina offrirà tutti i suoi aspetti migliori ai turisti che decideranno di vivere il weekend di ferragosto sulla costa grecanica. Grazie alla collaborazione tra il Jalò tu Vua Music Festival (giunto alla sua terza edizione), Genteinviaggio.it, il community magazine per viaggiatori e l’associazione Route 106 il grazioso paese della jonica reggina vivrà una splendida giornata estiva, un po’ diversa dal solito, all’insegna di curiosità e scoperte.

Si partirà alle 15.00 dalla frazione di San Pasquale con “Experience in Jalò tu Vua”: un’escursione alla scoperta delle tracce ancora evidenti della civiltà che attraversarono questo territorio nei secoli. I passi dei turisti seguiranno il racconto delle storie passate, il profumo di bergamotto, la vista dell’Etna che protegge lo Stretto.

Il programma prevede un piccolo e semplice trekking adatto a tutti, bambini compresi, all’interno del letto della fiumara San Pasquale fino a raggiungere la poco conosciuta cascata dello Schiccio di Peristerea. Dopo circa 2 ore di cammino (andata e ritorno) ci dirigeremo verso il nuovissimo Museo Agro Pastorale dell’Area Ellenofona dove, grazie alla Cooperativa Satyroi, vivremo una visita guidata all’insegna della storia agropastorale locale. Qui, incontreremo anche Maria Olimpia Squillaci, giovane linguista esperta della lingua grecanica che ci introdurrà nei meandri dell’affascinante lingua storica della Bovesia.

Experience in Jalò tu Vua si concluderà con un’ottima degustazione di prodotti grecanici a Km0, la maggior parte dei quali con certificazione BIO. Ma non è finita qui!

Il paese in festa saprà accogliere i turisti che decideranno di passare il weekend di ferragosto in questa località di mare. La sera, infatti, dalle 23.00 l’esperienza si sposta sulla spiaggia. Il Jalò tu Vua Music Festival invita turisti e residenti a ballare e divertisti all’insegna della gioia e della spensieratezza per assistere allo spettacolo di uno dei più affermati, su scala nazionale, dj e artisti reggae calabresi! Sarà compito di Gioman & Kissusenti Crew feat. Luchano chiudere in bellezza una giornata fantastica passata alla scoperta di un angolo di area grecanica tutto da scoprire!

La serata musicale del Jalò tu Vua Music Festival si terrà nella spiaggia libera tra la foce del Torrente Siderone e la Rocca Bianca.