Il 20 e 21 agosto parte il Roccella Jazz Village. Ecco il programma della rassegna musicale.

Si tratta del “Roccella Jazz Village“, il “Villaggio del Jazz”, che sarà allestito nel largo Rita Levi Montalcini (Colonne) il 20 e 21 agosto.Sarà un villaggio multimediale con aree per la musica, lo spettacolo, la cultura, la creatività e l’arte.Un luogo di partecipazione attiva dei cittadini, per riscaldare i motori in vista delle ultime due serate di “Rumori Mediterranei”.Nel villaggio sarà allestito un mega schermo che proietterà i concerti storici del Festival jazz di Roccella. Vi sarà poi una mostra fotografica stabile celebrativa dei 25 anni di “Rumori Mediterranei”, e un’area dedicata alle arti figurative nella quale chiunque potrà realizzare quadri sul tema del villaggio.E ancora, gastronomia, buon bere, prevendita per le serate del festival e l’area “racconti”, curata da Radio Roccella, in cui ciascuno potrà ricordare “di quella volta” in cui la cittadina ionica in Italia o all’estero, è stata riconosciuta ed identificata in quanto sede del Festival internazionale del jazz.Accanto a questo, ci sarà la musica dal vivo, con spazio alle nuove promesse del jazz locale e nazionale, e il teatro.Dunque l’arte, la musica, lo spettacolo incontrano in piazza i cittadini, per rinsaldare il rapporto, già forte, tra la manifestazione di punta dell’estate roccellese e la comunità di cittadini e turisti.Ecco il programma completo del villaggio:AREA MOSTRE E ARTI FIGURATIVE mercoledì 20 e giovedì 21 agosto 2014Mostra fotografica “I 25 anni di Rumori Mediterranei”;Roccella Jazz “Guest book” – lascia il tuo pensiero a “Rumori Mediterranei”;“Quella volta che…” Interviste – confessioni a Radio Roccella;Prevendita Serate finali Rumori Mediterranei;Arti figurative: “Disegna Roccella e Rumori Mediterranei” – riempi una tela a tema;Esposizioni artigianato creativo;Piccola gastronomia e drinks.AREA SPETTACOLImercoledì 20 agosto 2014ore 21,30 Megaschermo “34 e non li dimostra”: rassegna dei concerti storici di “Rumori Mediterranei”;ore 23,00 Musica del vivo Concerto di Federico Tramontana (percussioni solo).Giovedì 21 agosto 2014ore 21,00 Piece teatrale “Mozioni ed Emozioni” di e con Salvatore Cosentino, accompagnato al pianoforte da Carla Petrarchi;ore 22,30 Mostra per musica e immagini “5 modi diversi di vivere il Jazz” a cura di Elio Carrozza;ore 23,00 Concerto del “Nicotera Quartet”.Da non perdere…