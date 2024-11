Il 23 e 24 settembre la Condotta Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola ospita 10 studenti dell’UNISG.

Il 23 e 24 Settembre la Condotta Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola ospiterà 10 Studenti del I° Anno dell’UNISG, Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), provenienti da Italia, Columbia e Australia.Il gruppo internazionale di ragazzi effettuerà un viaggio didattico nella provincia di Reggio Calabria teso a conoscere le tipicità gastronomiche del territorio.L’itinerario comprenderà diverse visite alla scoperta delle realtà che convivono nella nostra provincia .Infatti nel suggestivo scenario di Gambarie, nel Parco Nazionale d’Aspromonte, i membri della Condotta organizzeranno svariati incontri conviviali con i produttori per dare agli ospiti un assaggio del territorio in una miscela di sapori mare e montagna.Gli studenti,accompagnati da guide forestali ed esperti raccoglitori, esploreranno inoltre il Parco alla scoperta delle specie micologiche autoctone come il porcino d’Aspromonte.L’itinerario proseguirà verso la Soc. Coop. Diamante di Laganadi dove gli studenti avranno la possibilità di visitare l’allevamento e la produzione di carni e salumi di maiale e sarà organizzato un laboratorio la giornata terminerà con una grigliata a base degli stessi prodotti nel clima folkloristico locale.