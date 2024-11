Il 27 aprile a Reggio Calabria, concerto di beneficenza dei Kalavria.

M. Carmela Di Marte – Il Kiwanis Club Reggio Calabria ed i Kalavria organizzano un nuovo ed eccezionale evento benefico presso il Teatro Politeama Siracusa a Reggio Calabria.Continua così una collaborazione ormai collaudata, all’insegna della cultura musicale e della beneficenza, che vedrà impegnati i Kalavria durante il loro Live Tour 2014 a promuovere il progetto del Kiwanis DISM “Una Gomma per cancellare il TMN”.La partecipazione ai loro concerti, oltre che avere una connotazione musicale-folcloristica di alti livelli, avrà quindi una chiara matrice filantropica. Infatti, il ricavato del concerto del prossimo 27 aprile 2014 sarà interamente devoluto ai service locali ed alla Campagna ELIMINATE, promossa tra Kiwanis ed UNICEF per salvare i bambini e le loro madri dal Tetano Materno Neonatale, una terribile malattia che senza gli adeguati vaccini non lascerebbe loro alcuna via di salvezza.I biglietti, versando un’offerta di € 15,00, potranno essere richiesti contattando il segretario del Kiwanis Club RC avv. Giuseppe Marino al numero 377/9756197.A sottolineare l’importanza della serata e di questa collaborazione, sarà presente Carlo Turchetti, Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, che ringrazierà personalmente i Kalavria per la loro collaborazione ed il Kiwanis Club Reggio Calabria per le iniziative a sostegno dei più bisognosian