Il 29 aprile la seconda tappa di #Territoridigitali

di Fabiana Tripodi – Si terrà a Reggio Calabria, il 29 aprile prossimo, la seconda tappa di #TERRITORIDIGITALI, il roadshow nazionale con cui Confindustria Digitale si propone di avviare un’azione sistemica per stimolare e aiutare le Pmi italiane a intraprendere un percorso di innovazione tecnologica e crescita competitiva.

L’iniziativa itinerante – partita nel marzo scorso da Trieste e che nel corso del 2015 e 2016 toccherà numerosi comuni italiani in diverse regioni – è promossa in collaborazione con la rete dei Digital Champion, con le istituzioni pubbliche locali e le organizzazioni territoriali di Confindustria.

L’incontro calabrese, che si rivolge alle Pmi presenti nell’intero territorio regionale, è organizzato congiuntamente al Comune di Reggio Calabria, Fincalabra attraverso il PISR CalabriaInnova, Unindustria Calabria e con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria.

La giornata del 29, caratterizzata da un approccio strettamente operativo finalizzato ad aiutare imprenditori e manager a capire come trasformare la propria azienda in un’impresa digitale, è articolata in due sessioni.

Al centro della sessione della mattina vi sarà la discussione su otto tecnologie innovative capaci di cambiare il modo di fare business, che verranno presentate e approfondite da esperti delle aziende associate a Confindustria Digitale impegnate nel progetto #TERRITORIDIGITALI. La sessione del pomeriggio, curata dal Digital Champion Angelo Marra, è dedicata al confronto fra cittadinanza, studenti e startup. Suddivisi in gruppi di lavoro, i partecipanti approfondiranno i temi della mattinata, con particolare attenzione alle specifiche esigenze di innovazione del territorio.

Nel corso della giornata sono, inoltre, in programma gli interventi di Andrea Cuzzocrea, Presidente Confindustria Reggio Calabria, Carlo Guccione Assessore al Lavoro, formazione, attività produttive e politiche sociali Regione Calabria, Giuseppe Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria, Luca Mannarino, Presidente Fincalabra, Carlo Purassanta Presidente Steering Committee Piattaforme di Filiera PMI di Confindustria Digitale e responsabile del progetto #TERRITORIDIGITALI.