Il 29 ottobre presso “La Perla dello Stretto” la 32esima edizione di “Expo Sposi & Casa”

E' tutto pronto per l'evento "Expo Sposi & Casa" in programma dal 29 ottobre al 2 novembre presso La Perla Dello Stretto di Villa S. Giovanni. L'atteso appuntamento avrà come protagonisti oltre 180 imprenditori qualificati e selezionati che quotidianamente sono impegnati a erogare servizi e produrre prodotti legati al mondo delle cerimonie nunziali. I numeri generati dall'evento, ancora una volta, garantiscono visibilità qualificate per gli imprenditori presenti ed un'elevata quantità di scelte di qualità per i numerosi visitatori che, anche grazie al week end di festa, potranno definire o programmare l'acquisto dei servizi e dei prodotti per il loro "giorno più importante". La Perla dello Stretto per l'occasione ospiterà all'interno dei propri 7.500 mq oltre 250 stand allestiti all'intero di un'area dedicata ed elegante in cui saranno presentate le ultime novità del settore, forniti informazioni e preventivi di spesa ai numerosi visitatori. La forza dell'evento è, da sempre, rappresentata dalla storia e dalla professionalità profusa da Demetrio Abate che è giunto all'organizzazione della 32esima edizione dell'appuntamento "EXPO SPOSI &CASA " che nel corso degli anni è divenuto un punto di riferimento per i futuri sposi e per coloro che vogliono essere informati su tutte le novità del settore e a quello che ruota attorno alle cerimonie nunziali ed, in generale, al settore del wedding solution.