Il 30 aprile riapre il Museo di Reggio Calabria. Malacrino: “Stupiremo i reggini” – VIDEO

di Pasquale Romano – Il cuore culturale di Reggio Calabria é pronto a battere nuovamente. Fervono i preparativi in vista del 30 aprile, quando il Museo Archeologico riaprirá i battenti, rinnovato nell´anima. “Sará una festa per tutta la cittá, che abbiamo sentito particolamente vicino in questo percorso di avvicinamento. Vogliamo stupire i reggini e puntiamo a farlo con una serie di novitá interessanti”, dichiara il direttore del Museo di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino.

Nel corso dell’intervista realizzata ai microfoni di ´City Now´, Malacrino ha evidenziato grande soddisfazione per la prossima riapertura del Museo, il piú importante della Calabria e tra i piú considerati a livello nazionale. “Arrivare a questo punto non é stato semplice, adesso abbiamo voglia di mostrare il nuovo Museo alla cittá. Tutti i reperti presenti sono stati restaurati e saranno oltre 200 le vetrine allestite anche con pezzi mai visti finora” assicura Malacrino.

Logico abbinare la maestosa figura dei Bronzi di Riace al Museo di Reggio Calabria. La nuova apertura servirá anche per far “brillare” anche il resto dei reperti in mostra: “I Bronzi sono il nostro fiore all´occhiello, il Museo gira intorno a loro. É vero peró che esiste un mondo che va oltre i Bronzi e il nostro intento é quello di farlo venire a galla e proporlo ai visitatori”.

Non é ancora pronta la terrazza panoramica che grazie ad una location meravigliosa punta ad essere un luogo di incontro e svago per cittadini e turisti non per forza in attivitá strettamente legate al Museo. Per il direttore Malacrino, insediadosi lo scorso ottobre, la nuova apertura del Museo coincide con un primo bilancio: “É positivo il percorso sin qui intrapreso, anche se non sono mancate le complicazioni e i momenti difficili. Il futuro é ricco di avventure e sfide che vogliamo vincere assieme ai cittadini e alle istituzioni. Se si pensa infatti allo sviluppo del turismo, ad aumentare il flusso di visitatori che provengono da altre cittá, bisogna mettere in atto sinergie che favoriscano l´arrivo a Reggio Calabria”.