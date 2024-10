Il ballerino Giuseppe Giofrè torna a Reggio: “Un sogno lavorare con le più grandi star”

Un reggino tra le star. Il ballerino Giuseppe Giofrè da anni collabora con le più grandi star dello spettacolo, da Britney Spears a Taylor Swift, passando per Jennifer Lopez, Ricky Martin, Ariana Grande, Selena Gomez e tanti altri.

Nato e cresciuto a Gioia Tauro, Giuseppe ha studiato danza a Reggio Calabria presso la DIP (Dance In Park) di Noemi Verduci, e superati i provini di Amici di Maria De Filippi ha sbaragliato la concorrenza vincendo il programma nell’edizione del 2011.

In una pausa tra i diversi impegni che lo occupano negli Stati Uniti, Giuseppe ha riabbracciato questo pomeriggio la sua scuola DIP e tutti i reggini.

Ai microfoni di CityNow, il ballerino reggino racconta del suo percorso che lo ha portato a ballare con le più grandi star mondiali della musica.

“Ho appena concluso il nuovo tour di Jennifer Lopez, 38 date in giro per il mondo. Siamo partiti dagli Stati Uniti per arrivare in Medio Oriente, Russia e tante altre nazioni, è stato un grande successo.

Il primo tour con Taylor Swift è uno dei ricordi più belli. Dal volo Lamezia-Roma e quello Roma-Los Angeles e il tour mondiale è stato un sogno ad occhi aperti. Provare queste forti emozioni incredibili per la prima volta ti rimane impresso per sempre.

Da bambino ho sempre voluto fortemente tutto questo, ho inseguito con tenacia i miei sogni perchè sapevo che li avrei realizzati.

Devo ringraziare di cuore Noemi Verduci e la DIP, mi hanno dato la possibilità di studiare gratuitamente in una scuola professionale, offrendomi così la possibilità di crescere.

La vittoria ad ‘Amici’ mi ha aiutato tanto, ci vuole la disponibilità economica per avere la possibilità di vivere in America e lavorare con i migliori.

Prossimi progetti? Ce ne sono tanti -dichiara Giofrè- ma ancora non posso rivelarli. Tra due giorni tornerò a Los Angeles e sicuramente inizieranno nuove collaborazioni importanti”.