Il ballerino reggino Giuseppe Giofrè nel nuovo tour di Jennifer Lopez

Un reggino tra le star. Il ballerino Giuseppe Giofrè da anni collabora con le più grandi star dello spettacolo, da Britney Spears a Taylor Swift, passando per Jennifer Lopez, Ricky Martin, Selena Gomez e tanti altri.

Nato e cresciuto a Gioia Tauro, Giuseppe ha studiato danza a Reggio Calabria presso la DIP (Dance In Park) di Noemi Verduci, e superati i provini di Amici di Maria De Filippi ha sbaragliato la concorrenza vincendo il programma nell’edizione del 2011.

Nel 2015 Taylor Swift ha scelto Giuseppe Giofrè per il suo ‘1989 World Tour’, che ha reso il ragazzo un viso familiare al pubblico. È però grazie al secondo tour mondiale della cantante, il Reputation Stadium World Tour, che Giuseppe è entrato con ancora più decisione nel mondo dello spettacolo, meritandosi grazie alle sue qualità la chiamata delle più grandi star mondiali.

L’ultima soddisfazione per il ballerino reggino è arrivata in questi giorni. Giofrè infatti fa parte del nuovo, attesissimo, tour di Jennifer Lopez. Dopo più di sei anni J-LO torna in tour negli Stati Uniti con il suo nuovo show “It’s My Party’ Tour” per celebrare il suo 50° compleanno.

Il mega party durerà tutta l’estate con i suoi fan ai quali offrirà un nuovo show con i nuovi successi e i grandi classici il tutto accomodante da ballerini, scenografie spettacolari, effetti speciali e outfit strabilianti.

“It’s My Party’ Tour” proseguirà per gli Stati Uniti fino al 27 luglio, per poi proseguire con soli 5 spettacoli tra Asia, Europa e Africa, terminando a San Pietroburgo l’11 agosto 2019.

