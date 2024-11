Il Bocale Calcio presenta l’organigramma per la stagione sportiva 2014/2015.

Prende forma il Bocale 2014/2015. Dopo aver confermato sulla panchina il tecnico Lo Gatto ed aver trovato l’accordo con i vari Cogliandro, Borghetto, Dascola e Astuto, durante la prima riunione societaria è stato presentato il nuovo organigramma.Lo scettro di presidente passa da Domenico Dorato ad Antonio Sapone mentre rimane scoperta la figura del direttore sportivo.Le new entry sono rappresentate da Nino Spinella che avrà il ruolo di vicepresidente e Valerio Sgrò segretario accompagnatore. Sosterrà la causa del Bocale Calcio anche Bruno Martorano ex presidente del Messina che ieri si è interfacciato con la presidenza, ma che allo stato attuale non ricoprirà nessuna carica dirigenziale rimanendo ai margini del nuovo progetto.Durante l’incontro si è discusso della stagione che verrà, analizzando soprattutto gli obiettivi stagionali ed i costi che la società dovrà sostenere a partire all’iscrizione al campionato di eccellenza avvenuta qualche giorno fa.La società inoltre comunica che dalla prossima settimana, saranno disponibili le tessere socio sostenitore, sottoscrivibili con un libero contributo.Ecco l’organigramma 2014/15Presidente: Antonio SaponePresidente Onorario: Domenico Pellicanò e Filippo CogliandroCopresidente: Domenico DoratoVicepresidente: Nino Spinella e Filippo VadalàDirettore Generale: Antonino CogliandroConsiglieri: Giuseppe Caruso e Antonino SaponeSegretario Accompagnatore: Valerio SgròResponsabile Comunicazione: Giuseppe PraticòResponsabile settore giovanile: Alfredo AnzaniMedico sociale: Domenico CreaAddetto allo stadio: Giovanni SavianoCustode: Bruno DianoMagazziniere: Domenico Martino