Il Bocale ingaggia Di Fiore, perde Laurendi e ottiene il ”Campoli”.

Giornata movimentata in casa Bocale. Iniziamo dalla brutta notizia: in seguito ad un incidente stradale, il tecnico Lo Gatto perde per almeno due mesi Totò Laurendi che ha riportato la frattura del piede. Il ragazzo è già stato ingessato e fra un mese inizierà il lavoro di riabilitazione per tornare a disposizione della squadra.Tra le buone notizie invece l’ingaggio di Gabriele Di Fiore classe ’94 già ammirato durante il 1° Triangolare ADMO dove l’attaccante ha realizzato anche una rete. L’ex giocatore del Castelletto San Giorgio (Eccellenza) e Isernia (Serie D) ha raggiunto l’accordo stamane ed ha firmato il contratto che lo lega al club biancorosso fino al termine della stagione.Con oggi si chiude anche il capitolo stadio “Campoli”. Con la firma del presidente Domenico Dorato (foto) avvenuta stamane al Cedir di Reggio Calabria, il Bocale calcio ottiene il campo in gestione grazie al lavoro svolto dal Dott. Commercialista Francesco Cuzzola che ha preparato tutti gli incartamenti necessari per il bando.